РИА Новости: взрывы прогремели в Харькове и Сумах на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Харькове и Сумах на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Уточняется, что в городе Сумы звуки взрывов были слышны вечером 9 октября, а в Харькове они раздались уже ночью. Тогда в обоих городах звучала воздушная тревога, однако на момент публикации ее уже отменили на всей территории Украины.

В конце сентября российские войска нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Целями российских ударов стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением. В ходе атак военные использовали ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.