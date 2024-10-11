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11 октября, 04:58

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РИА Новости: взрывы произошли в нескольких областях Украины

Взрывы прогремели в нескольких областях Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в нескольких городах и областях на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местные издания.

Так, в ночь на 11 октября звуки взрывов раздались в Черкасской области, а также в Киеве, Полтаве и городе Вышгород Киевской области. О каких-либо последствиях пока не сообщалось.

Накануне вечером взрывы также были слышны в Белополье в Сумской области на севере Украины и в Одессе, где в результате была повреждена электрическая подстанция. Местных жителей предупредили о возможных перебоях со светом.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в семи регионах Украины: в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях страны.

Предыдущей ночью взрывы прогремели в Харькове и Сумах на Украине. Местные власти никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее российские военнослужащие нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все назначенные объекты были поражены.

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