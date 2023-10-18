Небензя заявил, что около тысячи россиян стали заложниками блокады Газы

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Примерно тысяча граждан РФ со своими семьями стали заложниками блокады сектора Газа. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Кроме того, он добавил, что Россия настаивает на объективном расследовании удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, а также требует призвать к ответу виновных в этом преступлении.

При этом Небензя подчеркнул, что Россия призывает Израиль предоставить доступ по гуманитарным коридорам для доставки гумпомощи и немедленно прекратить огонь.

Накануне вечером по больнице в Газе был совершен ракетный удар. Боевики палестинского радикального движения ХАМАС возложили ответственность за произошедшее на Израиль, еврейское государство считает причастной к трагедии группировку "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

Удар, при котором погибли более 500 человек, осудил Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие мировые лидеры.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее военным преступлением и возложил ответственность за удар на США.

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ