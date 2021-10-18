Зеленский допустил возможность обмена Медведчука на граждан Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на граждан Украины, задержанных в России, если у парламентария обнаружат российское гражданство.

"Господин Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательств. Если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена <...> Медведчука на героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", – сказал Зеленский в эфире телеканала ICTV.

На прошлой неделе Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря. Судья Вита Бортницкая отказала в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

До этого украинские правоохранители предъявили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" новое обвинение – в госизмене и содействии террористической организации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые обвинения в адрес Медведчука попыткой Киева свести политические счеты с конкурентом.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против лидера политсовета партии ОПЗЖ на Украине противоправным абсурдом. Он подчеркнул, что Медведчук является одним из немногих украинских политиков, который выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом.