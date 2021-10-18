В России предложили ликвидировать Украину для установления мира в Донбассе

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В современных условиях нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, поскольку у украинских властей отсутствует субъективность, ими управляет Запад, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет", – сказал он в беседе с порталом "Украина.ру".
Базпалько также отметил, что жизнь украинцев с каждым днем становится все хуже, в частности, в этой стране, считает он, происходит деградация образования, медицины, промышленности, инфраструктуры и общественных институтов.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале текущего года, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что если это произойдет, то будет самой большой ошибкой Москвы.
Ранее полковник запаса Олег Жданов предупредил Россию об ударе в спину в случае, если на Украине появится военно-учебная миссия Евросоюза.
По мнению военного эксперта, появление миссии ЕС на Украине позволит Киеву укрепить армию, а затем отказаться от выполнения Минских соглашений.
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