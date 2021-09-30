МИД РФ рассчитывает, что ЕС отреагирует на саботаж Киевом Минских соглашений

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В Москве рассчитывают, что Евросоюз отреагирует на открытый саботаж Киевом Минских соглашений. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Алексей Зайцев.

"Что касается стабильности и предсказуемости политики ЕС в отношении Украины, то рассчитываем, что в ЕС перестанут закрывать глаза на отрытый саботаж Киевом Минских соглашений, а Германия и Франция как участники нормандского формата простимулируют украинское руководство начать выполнять комплекс мер, утвержденный резолюцией 2202 Совбеза ООН", – цитирует Зайцева РИА Новости.

Он напомнил, что суть резолюции сводится к тому, чтобы Донбасс получил особый статус.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование американского посольства на Украине к России полностью восстановить Минские обязательства. Она напомнила, что Москва не является стороной Минских договоренностей, комплекс мер обязателен к исполнению только для Киева, Донецка и Луганска.

Также Захарова подчеркнула, что побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники нормандского формата – Россия, Франция и Германия. При этом Москва исправно выполняет свою часть работы.

Посольство США на Украине призвало Россию вернуть Киеву контроль над границами страны. Американские дипломаты потребовали от РФ выполнения обязательств, предусмотренных Минскими соглашениями.

