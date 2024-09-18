ГА ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть палестинские территории

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Израиль должен покинуть палестинские земли в течение одного года, следует из резолюции, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН. За принятие документа проголосовали 124 страны, пишет ТАСС.

Так, среди поддержавших резолюцию оказались Бельгия, Бразилия, Катар, Китай и Франция. При этом 14 государств были против, в том числе Венгрия, Израиль, США и Чехия, 43 страны воздержались.

Для согласования инициативы нужны были две трети голосов.

До этого резолюцию поддержала российская сторона. Израиль на протяжении многих лет незаконно оккупирует территории Палестины, отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он также призвал международное сообщество показать Вашингтону, что они со своими союзниками находятся на неправильной стороне истории в ближневосточном конфликте. По его словам, Совбез ООН фактически "оказался в заложниках у Соединенных Штатов и их израильских союзников".

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

