Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство и пожелал России процветания

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил Владимира Путина, а также в целом российские власти и народ за оказанное гостеприимство во время его официального визита в РФ. Об этом сообщает государственное радио КНДР "Голос Кореи".

Он также пожелал России дальнейшего процветания, а ее народу – всевозможных благ. Отмечается, что визит Ким Чен Ына в РФ открыл новый период развития и укрепления российско-северокорейских отношений.

Утром 17 сентября лидер КНДР покинул РФ, его поезд уехал со станции Артем-Приморский-1. Его провожали министр Александр Козлов, посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Они пообщались с северокорейским лидером, он пожал им руки и поднялся в вагон.

Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций стран, которые продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Ким Чен Ын завершил свою поездку в Россию