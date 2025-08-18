18 августа, 05:23Политика
Два оппозиционера прошли во второй тур президентских выборов в Боливии
Фото: 123RF/3dgenerator
Бывший лидер Боливии Хорхе Кирога и сенатор Родриго Пас Перейра вышли во второй тур президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные подсчета голосов.
Христианско-демократическая партия Перейры набирает 32,08% голосов, а партия Кироги "Свобода и демократия" – 26,94%. На третьем месте оказалась фракция "Единство", от которой выдвигался предприниматель Самуэль Дориа Медина. Он уже признал свое поражение.
