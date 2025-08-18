Два оппозиционера прошли во второй тур президентских выборов в Боливии

Фото: 123RF/3dgenerator

Бывший лидер Боливии Хорхе Кирога и сенатор Родриго Пас Перейра вышли во второй тур президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные подсчета голосов.

Христианско-демократическая партия Перейры набирает 32,08% голосов, а партия Кироги "Свобода и демократия" – 26,94%. На третьем месте оказалась фракция "Единство", от которой выдвигался предприниматель Самуэль Дориа Медина. Он уже признал свое поражение.

Ранее стало известно, что очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года. Законодательный орган изберет премьер-министра, который фактически является руководителем страны.

В июле глава Камеруна Поль Бийя принял решение баллотироваться на восьмой президентский срок. 92-летний лидер примет участие в выборах, которые запланированы на 12 октября.