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Глава Камеруна Поль Бийя принял решение баллотироваться на восьмой президентский срок. 92-летний лидер примет участие в выборах, которые запланированы на 12 октября.

"Будьте уверены, что моя решимость служить вам соразмерна серьезности проблем, с которыми мы сталкиваемся", – заявил действующий президент в социальной сети X.

Бийя руководит Камеруном уже 43 года. Впервые он стал главой республики в 1982 году. Президентские выборы в государстве проходят в один тур. На них побеждает тот кандидат, который набирает наибольшее количество голосов. Лидера страны выбирают на 7 лет.

Между тем на прошедших в июле выборах главы Южной Кореи победил кандидат от демократов Ли Чжэ Мен. По результатам обработки 100% голосов, Ли Чжэ Мен получил 49,42% из них, а его основной соперник от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су – 41,15%. Третье место занял кандидат от "Партии реформ" Ли Чжун Сок с 8,34% голосов.