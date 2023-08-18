ЭКОВАС может отправить миссию в Нигер для переговоров с мятежниками 19 августа

Фото: AP Photo/Richard Eshun Nanaresh

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может направить миссию в Нигер для переговоров с мятежниками в субботу, 19 августа. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на комиссара по вопросам мира и безопасности сообщества Абделя Фатау Мусаха.

Он добавил, что миссию ЭКОВАС отправят в Нигер для того, чтобы продолжить следовать мирному пути восстановления конституционного строя в этой стране.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Экономическое сообщество стран Западной Африки решило "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера.

Сами же мятежники пригрозили убить Базума в случае интервенции в страну.

Позднее Чиани встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств Эрманом Имонго. Последний передал лидеру мятежников послание от президента Габона Али бен Бонго Ондимбы.

ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа