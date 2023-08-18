Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала к своей семье в ДНР

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Военнослужащая украинской армии Юлия Ганыч приняла решение оставить службу и вернуться к своей семье в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.

Женщина вспоминает, что контракт на три года она заключила еще в 2019 году. Она была поваром в мариупольском госпитале, однако весной 2022 года его перевезли в Днепропетровск, а затем ее перевели в Кировоград.

Ганыч объяснила, что режим военного положения, который установлен в стране, обязывал ее не покидать ряды ВСУ до окончания конфликта. Она призналась, что никто не отпустил ее со службы, женщина уехала сама.

На Украине ее действия воспринимаются как дезертирство. Однако ей спокойно позволили перебраться через границу. Чтобы добраться до своей семьи в ДНР, ей пришлось сесть на автобус до Германии, затем поехать в Польшу, а после самолетом до Грузии, откуда уже через Ростов-на-Дону она приехала в ДНР.

По ее словам, в ДНР живут все ее родственники, здесь ее ждали дочка и внучка. Кроме того, Ганыч отметила, что ей не нравился непорядок, который был на Украине, просто обстоятельства заставили ее задержаться. Сейчас она намерена получить гражданство РФ.

"Стращали меня, и говорили, и предупреждали: "И вот посмотришь, чем это закончится". Ну вот, я приехала, мне помогли, нормальные адекватные люди, и все хорошо. Хотелось бы сказать: те, кто хочет, – чтобы не боялись, ехали", – резюмировала женщина.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что украинские военные стали сдаваться в плен группами до взвода после начала контрнаступления. Он назвал условия содержания военнопленных достойными. По его словам, к пленным украинцам не применяют физическое насилие. Врио губернатора выразил надежду, что многие в дальнейшем останутся жить на Запорожье.

В свою очередь, генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос еще в мае говорил, что среди военных растет недовольство действиями украинского лидера Владимира Зеленского. Он объяснил, что украинские бойцы устали от сражений и им необходима поддержка.



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