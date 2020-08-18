Трамп заявил, что обсудит ситуацию в Белоруссии с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с Россией, передает РИА Новости.

"Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Белоруссии. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими. Но, определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная", – сказал он.

Ранее Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной. Он пообещал, что США будут пристально за ней следить.

Александр Лукашенко сообщил, что новые выборы в стране могут состояться в случае принятия новой Конституции. По его словам, в настоящий момент идет работа над третьим вариантом обновленной Конституции.

До этого Лукашенко сообщал, что перевыборов в стране не будет. Согласно итоговым данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

На фоне президентских выборов в Белоруссии продолжаются акции протеста. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.

