Посол РФ в Минске прибыл в МИД Белоруссии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в министерство иностранных дел республики, сообщает ТАСС.

Цель визита дипломата во внешнеполитическое ведомство не указывается.

На территории Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались 9 августа после президентских выборов. Демонстранты вышли на улицы во всех городах республики. Стражи порядка подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. СК Белоруссии призвал соотечественников не поддаваться на провокации организаторов протестов. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на акции собрались несколько десятков тысяч человек.

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

Ранее, комментируя массовые протесты в стране, Лукашенко предложил демонстрантам устроиться на работу. Он заявил, что основа протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные.