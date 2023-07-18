В ООН сообщили об остановке движения судов из портов Украины по зерновой сделке

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Движение судов из портов Украины в рамках черноморской инициативы на данный момент не осуществляется, заявила руководитель отдела коммуникаций офиса координатора ООН по зерновой сделке Исмини Палла.

"Никакие суда сейчас не двигаются в сторону Украины или из ее черноморских портов в контексте зерновой инициативы, учитывая то, что она вчера была прекращена", – передает ТАСС ее слова.

Однако Палла добавила, что делегация международной организации в Турции всегда готова возобновить консультации по данному вопросу.

Срок действия зерновой сделки истек 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обязательства в отношении Москвы в рамках черноморской инициативы не были выполнены. На этом фоне, как отметил Песков, Россия не развивает отношения с Западом.

В МИД РФ официально объявили о прекращении соглашения с 18 июля. Ведомство пришло к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что Турция получила обращение Украины с предложением возобновить зерновую сделку без участия России. Сообщалось, что Анкара координирует вопрос возобновления сделки с ООН.



ООН сообщила, что ни одно судно не движется в рамках зерновой инициативы