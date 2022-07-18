Силы ЛНР взяли под контроль Северск

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Военные Луганской Народной Республики овладели Северском. Об этом сообщил помощник главы МВД республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.

"Северск под нашим контролем", – заявил он.

Киселев отметил, что Соледар, который расположен в 15 километрах от Бахмута, также может быть освобожден в течение нескольких дней.

15 июля союзные силы РФ и Донбасса взяли под контроль пути отхода украинских военных из Северска и Соледара. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко тогда отмечал, что украинские солдаты еще могут выйти из Северска, однако небольшими группами и исключительно в направлении Соледара.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

