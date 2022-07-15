Союзные силы РФ и Донбасса взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара

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Союзные силы РФ и Донбасса взяли под контроль пути отхода украинских военных из Северска и Соледара, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

"Мы контролируем большую часть дорог, но есть еще грунтовые, которые мы из-за рельефа местности <...> частично контролируем при помощи средств объективного контроля", – заявил он.

Марочко отметил, что украинские солдаты еще могут выйти из Северска, однако небольшими группами и исключительно в направлении Соледара.

"Рельеф местности еще позволяет более-менее скрытно отходить, но говорить о безопасном отходе уже не стоит, потому что мы контролируем большую часть логистики в районе данного населенного пункта", – заключил офицер Народной милиции ЛНР.

Ранее он сообщил, что украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины за сутки в боях с подразделениями ЛНР потеряли 49 человек личного состава и 11 единиц техники.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

