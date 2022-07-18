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Политика

13:47

В ГД предложили признать экстремистскими материалы идеолога украинских националистов

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил включить материалы идеолога украинского национализма Николая Сциборского в перечень экстремистских, сообщает RT.

По его мнению, распространение радикальных националистических и шовинистских идей – одна из главных проблем современного украинского общества. Политик полагает, что эти идеи были заложены в общественную мысль Украины в первой половине прошлого века, а значительный вклад в формирование экстремистской идеологии внес один из руководителей запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН) Николай Сциборский.

"Именно он является автором политической концепции нациократии – реализации националистических идей в системе управления государством, которой сегодня придерживаются многие радикальные объединения на Украине", – подчеркнул Федоров.

Он рассказал, что в 1939 году Сциборский предложил проект Конституции Украины на случай, если к власти придут националисты. Депутат добавил, что агрессивная реализация идеи национальной автокефальной православной церкви наблюдается на Украине последние несколько лет.

В связи с этим он попросил рассмотреть вопрос о включении политических произведений Николая Сциборского в реестр экстремистских материалов, запретить их распространение в России, в том числе в интернете.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопущение возрождения нацизма зависит от принятия профилактических мер в мире. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия вместе работают над установлением фактов преступлений немецко-фашистских карателей в годы ВОВ и их приспешников. По его словам, координация подходов двух государств в настоящее время играет очень важную роль, "когда в мире происходят без преувеличения тектонические сдвиги".

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что экстремисты существуют во всех странах, но только на Украине нацистов поощряют и героизируют на государственном уровне. По его словам, экстремисты так или иначе проявляют себя везде.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Россия не будет навязываться Западу ради восстановления отношений – Лавров

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