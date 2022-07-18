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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад вернуться из мира иллюзий на землю, инсценировки не сработают, сколько бы их ни продолжали. Об этом он заявил в своей статье в газете "Известия".

"Пора играть по-честному, не по шулерским правилам, а на основе международного права", – написал Лавров.

По его словам, чем раньше все осознают безальтернативность объективных исторических процессов формирования многополярного мира на основе уважения фундаментального для Устава ООН и всего миропорядка принципа суверенного равенства государств, тем лучше.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает против попыток некоторых государств сорвать многосторонние форматы. По его словам, этого нельзя делать, кто бы что ни думал. При этом он отметил, что ценит позицию большинства стран Азии, Латинской Америки, Африки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

