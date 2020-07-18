Шойгу обсудил с главой Минобороны Азербайджана ситуацию в Закавказском регионе

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Глава министерства обороны РФ провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство.
В ходе переговоров они обсудили общую ситуацию в Завкакаском регионе. Кроме того, Шойгу и Гасанов обменялись мнениями по поводу других актуальных вопросов.
В частности, они обсудили подготовку к VI Армейским международным играм "АрМИ-2020" и международному военно-техническому форуму "Армия-2020".
"Также генерал армии Сергей Шойгу проинформировал своего коллегу о начавшейся по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ проверке боевой готовности войск", – отметили в Минобороны РФ.
В настоящее время в Закавказском регионе создалась напряженная ситуация между Арменией и Азербайджаном. 12 июля начались боестолкновения на границе двух государств.
По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров, двух солдат и пяти раненых.
В Баку сообщали, что конфликт начался из-за нарушения армянскими военными режима прекращения огня и обстрела азербайджанских позиций с помощью артиллерийских установок. Ереван заявил, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт Армении.
В МИД РФ указали, что Москва готова помочь в стабилизации ситуации.
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