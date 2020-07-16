Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ударом по Мецаморской атомной электростанции в ответ на атаки с армянской стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы военного ведомства полковника Вагифа Даргяхлы.

"В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", – заявил министр.

Ранее в соцсетях распространились предположения, что Ереван мог бы атаковать Мингечевирское водохранилище в Азербайджане. В Баку отметили, что располагают современными средствами ПВО и противник не сможет запустить ракету по их стратегическому объекту.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжаются третий день в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров, двух солдат и пяти раненых.

В Баку сообщали, что конфликт начался из-за нарушения армянскими военными режима прекращения огня и обстрела азербайджанских позиций с помощью артиллерийских установок. Ереван заявил, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт Армении.

В МИД РФ указали, что Москва готова помочь в стабилизации ситуации.