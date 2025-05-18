Bloomberg: вице-президент США Вэнс и Зеленский встретились после перепалки в Белом доме

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс и лидер Украины Владимир Зеленский встретились в Ватикане впервые после перепалки в Белом доме. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается в публикации, их встреча прошла во время интронизации Папы Римского Льва XIV. Вэнс и Зеленский улыбнулись и пожали друг другу руки.

Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп заявил украинскому лидеру, что тот неуважительно ведет себя по отношению к американской стороне. Кроме того, Украина не демонстрирует признательности США за свою поддержку.

Во время этой встречи Зеленский также приглашал Вэнса, чтобы тот своими глазами смог оценить обстановку на Украине. Однако, по данным СМИ, американский политик никак не ответил на это приглашение.