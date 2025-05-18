Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что готов вновь направиться в Москву на День Победы

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность еще раз посетить Москву на празднование Дня Победы при наличии официального приглашения. Об этом он заявил на передаче "В политике" телеканала ТА-3.

Он уточнил, что рассматривает посещение столицы в рамках празднования 90-летия окончания Второй мировой войны.

Участвуя в праздновании 80-летия Победы в Москве, Фицо провел переговоры с лидерами РФ, КНР, Вьетнама и Бразилии. По словам словацкого премьера, переговоры носили практический характер и включали насыщенную деловую программу. В ходе обсуждений были затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического и инвестиционного партнерства.

Отдельно Фицо отметил переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Они коснулись сотрудничества со Словакией в сфере оружейной промышленности.

Также Москву на День Победы посетил президент Сербии Александр Вучич. СМИ писали, что власти Литвы и Латвии закрыли свое воздушное пространство для того, чтобы помешать сербскому президенты и премьер-министру Словакии посетить российскую столицу.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что приезд Фицо в столицу на празднование 9 Мая будет иметь последствия для переговоров по вступлению в ЕС. В ответ на это Вучич сказал, что даст серьезный ответ в случае претензий со стороны представителей Евросоюза в свой адрес.