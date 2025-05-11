Фицо заявил, что многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине

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Многие западные страны хотят продолжения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Так словацкий политик объяснил тот факт, что некоторые европейские страны выступают против начала прямых переговоров России и Украины. Фицо напомнил, что предыдущие переговоры были также сорваны Западом в 2022 году.

Владимир Путин предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал данный шаг президента РФ как серьезное предложение, которое демонстрирует готовность России к диалогу.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский, отвечая Путину, назвал инициативу "хорошим знаком". Однако, по его словам, переговоры возможны только после прекращения огня.