Эрдоган проклял правительство Австрии, поднявшее флаг Израиля

Фото: Turkish Presidency/AP/Mustafa Kamaci

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение властей Австрии поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

Как ранее рассказал австрийский канцлер Себастьян Курц, флаг Израиля подняли над зданием его администрации в знак солидарности. По мнению Курца, террористические атаки против еврейского государства требуют решительного осуждения. Позднее флаг Израиля поднял над своим зданием австрийский МИД.

В ответ Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство. Президент Турции посчитал поднятие флага Израиля над зданиями знаком отождествления с террором.

"Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев", – предположил турецкий президент.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Он отмечал единение граждан против врага.

По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатана Конрикуса, по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено свыше тысячи ракет. При этом около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в палестино-израильском конфликте важно не допустить дальнейшего развития силового сценария. Он сообщал, что в данный момент для прекращения обмена ударами прикладываются очень энергичные усилия России, США, ООН и ЕС.