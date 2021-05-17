Песков прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта

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Кремль считает важным не допустить дальнейшего развития силового сценария в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии "квартета" (РФ, США, ООН, ЕС), и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами", – цитирует Пескова РИА Новости.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Он отмечал единение граждан против врага.

По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатана Конрикуса, по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено свыше тысячи ракет. При этом около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.

