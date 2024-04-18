Зампостпреда РФ при ООН обвинил американского коллегу в манипуляциях и лжи

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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил американского коллегу Роберта Вуда в сообщении заведомо ложной информации на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, сообщает газета "Известия".

На заседании на тему деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Вуд сообщил о невозможности в полной мере защитить работников организации из-за вето, наложенного Россией и Китаем на проект американской резолюции. Полянский назвал это заявление самой беспардонной дезинформацией.

По его словам, утверждения о том, что Россия и Китай наложили вето на американский проект резолюции, являются откровенной ложью и манипуляцией. Он подчеркнул, что проект резолюции, предложенный США, был плох в первую очередь из-за отсутствия призыва к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа. Причем, напомнил он, такой пункт был сразу в двух предлагаемых ранее резолюциях.

Дипломат добавил, что США часто используют такие "бесчестные и низкие" приемы.

"Чего ожидать от страны, четырежды ветировавшей проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня и назвавшей принятую резолюцию 2728 необязательной для исполнения? Действуя таким образом, США становятся прямыми соучастниками убийства более 200 гумработников и почти 34 тысяч палестинцев в Газе", – заявил Полянский.

По его мнению, такими действиями Вашингтон намеренно и осознанно позволяет Израилю продолжать истребление мирного палестинского населения.

Ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил, что СБ ООН должен безотлагательно рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля за неисполнение резолюции Совбеза о прекращении огня в секторе Газа. Он напомнил о принятой резолюции, которая требовала прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан и которая не была выполнена.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Президент США Джо Байден также заявлял, что хочет достичь сделки по прекращению огня в секторе Газа. По его словам, Вашингтон привержен достижению такого режима, который вернет домой удерживаемых движением ХАМАС заложников и не допустит разрастания конфликта.

