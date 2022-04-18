В Германии призвали отказаться от поспешных выводов о провокации в Буче

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От поспешных выводов по поводу провокации в украинской Буче следует отказаться. Об этом сообщил депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Эдгар Науйок в своем обращении на YouTube-канале партийного отделения в Лейпциге.

Кроме того, парламентарий высказался за создание международной независимой группы для проведения объективного расследования.

"Поэтому я призываю своих коллег до окончания официального расследования независимой группой следователей ни в коем случае не выносить предварительный приговор," – заявил Науйок.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской Нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.