Макрон призвал к снижению уровня напряженности вокруг Украины

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus
Ситуацию вокруг Украины прокомментировал французский президент Эммануэль Макрон. Он призвал Россию "осуществить деэскалацию", сообщает RT.
По его мнению, существующий уровень напряженности вокруг Украины является контрпродуктивным.
"Я думаю, что эта ситуация неприемлема и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся сейчас ситуация и уровень напряжённости абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы", – отметил Макрон.
Ранее президент Франции призвал западные страны определить "красные линии" в отношениях с Россией. В частности, французский лидер сообщил о необходимости использовать санкции после неприемлемого поведения РФ.
15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.
Позднее в министерстве иностранных дел РФ обнародовали ответные меры на санкции Соединенных Штатов. В частности, Россия запретила въезд на территорию страны восьми американским чиновникам. Среди них – директор ФБР и министр внутренней безопасности США.
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