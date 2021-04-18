Британия направит корабли в Черное море в знак поддержки Украины – СМИ

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В мае в Черное море со стороны Великобритании будут направлены эскадренный миноносец и противолодочный фрегат. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на собственные источники в ВМС страны.

По данным издания, такое решение принято в знак поддержки Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

В случае военной угрозы со стороны России, добавил источник The Times, на помощь двум кораблям будут готовы вылететь истребители F-35 и боевые вертолеты с авианосца HMS Queen Elizabeth, базирующегося в Средиземном море.

Ранее США намеревались отправить в Черное море два своих боевых корабля в качестве "особого послания" для России. Затем проход был отменен.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала всплеск активности вооруженных сил НАТО на Украине и в Черном море вблизи российских границ.

Кроме этого, подчеркивала Захарова, украинские власти продолжают стягивать новые силы и вооружение к линии соприкосновения на Донбассе.