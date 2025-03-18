Трамп пообещал 18 марта обнародовать документы об убийстве Кеннеди

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Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 18 марта, будут обнародованы документы, связанные с убийством бывшего американского лидера Джона Ф. Кеннеди. По его словам, публикация включает около 80 тысяч страниц, которые не подвергнутся редактированию.

"Завтра мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями", – приводит его слова РИА Новости.

Согласно закону, власти США должны были полностью рассекретить материалы об убийстве Кеннеди к 2017 году. Однако как Трамп, так и его преемник Джо Байден предоставляли разведке дополнительное время для оценки возможного ущерба интересам и международным отношениям страны.

В январе 2025 года Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента США.

Тем временем Федеральное бюро расследований США обнаружило примерно 2,4 тысячи секретных документов, связанных с делом об убийстве Кеннеди. Во время проверки было найдено около 14 тысяч страниц, которые не были раскрыты после указа американского лидера о необходимости рассекречивания всех документов, связанных с делом 35-го президента США.