ЕС может утвердить новые санкции против РФ, связанные со смертью Навального, 18 марта

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Совет Евросоюза планирует утвердить новые антироссийские санкции, связанные со смертью Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), в понедельник, 18 марта. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Министры утвердят сегодня новые санкции против России, связанные со смертью Навального, а также я надеюсь на утверждение санкций как против ХАМАС, так и против экстремистов из числа израильских поселенцев", – передает ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что ЕС хочет внести 35 физических и два юридических лица в санкционный список по России в связи со смертью Навального. Уточнялось, что ограничительные меры будут предусмотрены против правительственных чиновников, сотрудников тюрьмы и судей, однако их имена не приводились.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии № 3. По данным УФСИН по ЯНАО, политику стало плохо после прогулки, и он практически сразу потерял сознание.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Навальный умер своей смертью. В свою очередь, представители стран "Большой семерки" предупредили Россию о возможном введении санкций из-за его смерти.



Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО