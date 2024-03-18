Эксперт заявил, что западные лидеры избегают поездок в Одессу из-за точных ударов РФ

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Лидеры западных стран стали массово отказываться от визитов в Одессу из-за точности ракетной артиллерии РФ. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

В частности, по словам эксперта, от своей поездки в Одессу отказался министр обороны Великобритании Грант Шаппс из-за того, что ранее Россия уже наносила точные ракетные удары по стратегическим объектам в этом городе.

Меркурис заявил, что теперь разведывательные ведомства Запада считают, что лидерам их стран небезопасно находиться в ключевом портовом городе Украины.

Ранее зарубежные издания уже сообщали, что Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу во время своего последнего визита на Украину, состоявшегося 7 марта. По данным журналистов, причиной изменения программы визита стало наличие у британской разведки "реальной целенаправленной угрозы ракетного удара".

До этого в ряде СМИ появилась информация о том, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции. Взрыв произошел в 500 метрах от кортежа, при этом никто не пострадал.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя данные сообщения, заявил, что если бы была поставлена цель, то по кортежу попали бы.