18 марта, 06:32Политика
Эксперт заявил, что западные лидеры избегают поездок в Одессу из-за точных ударов РФ
Фото: ТАСС/BePress/ABACA
Лидеры западных стран стали массово отказываться от визитов в Одессу из-за точности ракетной артиллерии РФ. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
В частности, по словам эксперта, от своей поездки в Одессу отказался министр обороны Великобритании Грант Шаппс из-за того, что ранее Россия уже наносила точные ракетные удары по стратегическим объектам в этом городе.
Меркурис заявил, что теперь разведывательные ведомства Запада считают, что лидерам их стран небезопасно находиться в ключевом портовом городе Украины.
Ранее зарубежные издания уже сообщали, что Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу во время своего последнего визита на Украину, состоявшегося 7 марта. По данным журналистов, причиной изменения программы визита стало наличие у британской разведки "реальной целенаправленной угрозы ракетного удара".
До этого в ряде СМИ появилась информация о том, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции. Взрыв произошел в 500 метрах от кортежа, при этом никто не пострадал.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя данные сообщения, заявил, что если бы была поставлена цель, то по кортежу попали бы.
Читайте также
- Украинский генерал заявил, что удары авиабомб РФ доводят солдат ВСУ до психических проблем
- Российские силы поразили бронетанковый завод в Николаеве