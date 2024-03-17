Украинский генерал заявил, что удары авиабомб РФ доводят солдат ВСУ до психических проблем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Удары российской авиации управляемыми авиабомбами, а также работа артиллерии приводят военнослужащих ВСУ в ужас, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, люди, долгое время воевавшие и прошедшие разные горячие точки, говорят, что российская артиллерия постоянно наносит сильные удары, активно используются и корректируемые авиабомбы.

"Вот то, о чем они говорят и то, что реально доводит людей до таких, знаете, в определенных моментах психических проблем", – отметил эксперт.

Кривонос считает, что самое страшное для ВСУ – это то, что у Москвы есть большие ресурсы, и они могут быть подтянуты в любой момент.

Ранее армия РФ освободила населенный пункт Невельское на донецком направлении. В Минобороны добавили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

До этого в СМИ писали, что бойцы российской стороны захватили немецкий танк Leopard 2A6 в сражениях за Авдеевку. Журналисты заявляли, что ВСУ ввели танк в бой 30 октября прошлого года, однако его подбили уже на следующий день.

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