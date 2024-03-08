В Минобороны РФ сообщили, что за неделю в плен сдались 24 украинских военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшую неделю в плен сдались 24 украинских военных. Министерство обороны России опубликовало в своем официальном телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации РФ на Украине.

Кроме того, за указанный период ВСУ потеряли более 2 860 военных и 7 танков на авдеевском направлении, около 540 бойцов и два танка – на купянском направлении, до 1620 военнослужащих и шесть танков – на южнодонецком направлении, почти 2 тысячи солдат и 103 единицы техники – на донецком направлении, более 295 военнослужащих и два танка – на херсонском направлении.

Российской армии удалось улучшить свои позиции по переднему краю на купянском направлении. Также ВС РФ осуществили 34 групповых удара по вражеским объектам, где осуществлялась сборка безэкипажных катеров, базам топлива и пунктам дислокации подразделений противника.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что войска РФ за сутки уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении. Также подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы врага в районе Новомихайловки.

Отмечалось, что российские артиллеристы поразили более 230 объектов противника на купянском направлении.



Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения