Министр обороны Британии отказался от визита в Одессу из соображений безопасности – СМИ

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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу во время своего последнего визита на Украину, состоявшегося 7 марта. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

В материале уточняется, что Шэппс должен был посетить Одессу после переговоров с властями Украины в Киеве, но в последний момент от второй части программы пришлось отказаться. По данным газеты, причиной изменения программы визита стало наличие у британской разведки "реальной целенаправленной угрозы ракетного удара".

Отмечается, что несмотря на попытки Великобритании держать план визита в секрете, "русским стало известно" о том, что Шэппс собирается в Одессу.

Ранее СМИ писали, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции. Взрыв произошел в 500 метрах от кортежа, при этом никто не пострадал.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения в СМИ, заявил, что если бы была поставлена цель, то по кортежу попали бы.