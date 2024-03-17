Российские силы поразили бронетанковый завод в Николаеве

Фото: телеграм-канал "Главное в Херсоне и области"

Российские силы нанесли ракетные удары по бронетанковому заводу в Николаеве, где ремонтировалась западная военная техника, в том числе немецкие танки Leopard-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Один из ударов пришелся по Николаевскому бронетанковому заводу, где ремонтируют военную технику, в том числе западных образцов... Буквально на днях были привезены западные танки Leopard-2 и, по пока не подтвержденным слухам, танки Challenger", – подчеркнул он.

Как отметил Лебедев, с начала прошлой осени предприятие, входящее в государственный военно-промышленный холдинг "Укроборонпром", работает в три смены. После ударов два года назад завод перестал нанимать местных жителей, подчеркнул координатор подполья.

"Второй удар пришелся по гаражам, в которых хранилась военная техника, стоящая в очереди. Гаражи принадлежат предприятию "Облтеплоэнерго", – уточнил он.

По словам подпольщика, завод в Николаеве имеет самых квалифицированных специалистов, туда образуется очередь для ремонта украинской техники.

Он добавил, что после удара оцепили почти 3 квартала, к заводу прибыли более десятка машин скорой помощи.

"Наша агентура сообщает, что, вероятнее всего, в этих скорых были иностранцы, которые участвовали в ремонте иностранной техники", – заключил Лебедев.

Ранее в СМИ писали, что бойцы российской стороны захватили немецкий танк Leopard 2A6 в сражениях за Авдеевку. Журналисты заявляли, что ВСУ ввели танк в бой 30 октября прошлого года, однако его подбили уже на следующий день.



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