Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, передает пресс-служба российского МИД.

Встреча прошла в Эр-Рияде 18 февраля, где также состоялись переговоры делегаций России и США. Москву в рамках этой встречи представляли Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. В состав американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По словам Ушакова, встреча прошла неплохо. Он отметил, что сейчас нет конкретной даты встречи Путина и Трампа, а также обратил внимание, что РФ и США договорились учитывать интересы друг друга, хотя говорить об их сближении пока трудно.

Кроме того, помощник российского лидера указал, что отдельные команды переговорщиков двух стран начнут контакты по Украине в свое время. По его словам, Россия и США обсуждали и изложили свои принципиальные подходы.