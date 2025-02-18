18 февраля, 12:50Политика
Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси
Фото: ТАСС/ABACA/Lafargue Raphael
Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали яйцами в международном аэропорту Тбилиси. Инцидент произошел после возвращения политика с Мюнхенской конференции по безопасности, передает "ТВ Пирвели".
По информации телеканала, Зурабишвили стала мишенью зондеров, то есть группы анонимных активистов. Незадолго до этого яйцами закидали бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, когда он вернулся из Мюнхена, сказано в сообщении.
Ранее бывший президент Грузии попросила американского лидера Дональда Трампа заняться ее страной, чтобы навредить России. По мнению политика, США должны оказать давление на РФ.
Экс-президент уточнила, что во время встречи с Трампом в Париже сказала ему, что Грузия – это стратегический регион, о котором Вашингтон не должен забывать.
Кроме того, Зурабишвили планирует продвигать идею о необходимости войны республики с Россией, сообщала итальянская газета L'AntiDiplomatico.
Согласно данным издания, политик планирует говорить об этом на "научных конференциях", в которых она будет участвовать в качестве стипендиата американского Института Маккейна.
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