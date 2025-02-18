Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

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Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали яйцами в международном аэропорту Тбилиси. Инцидент произошел после возвращения политика с Мюнхенской конференции по безопасности, передает "ТВ Пирвели".

По информации телеканала, Зурабишвили стала мишенью зондеров, то есть группы анонимных активистов. Незадолго до этого яйцами закидали бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, когда он вернулся из Мюнхена, сказано в сообщении.

Ранее бывший президент Грузии попросила американского лидера Дональда Трампа заняться ее страной, чтобы навредить России. По мнению политика, США должны оказать давление на РФ.

Экс-президент уточнила, что во время встречи с Трампом в Париже сказала ему, что Грузия – это стратегический регион, о котором Вашингтон не должен забывать.

Кроме того, Зурабишвили планирует продвигать идею о необходимости войны республики с Россией, сообщала итальянская газета L'AntiDiplomatico.

Согласно данным издания, политик планирует говорить об этом на "научных конференциях", в которых она будет участвовать в качестве стипендиата американского Института Маккейна.