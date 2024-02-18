Депутат Госдумы призвал Байдена не медлить с ответом на интервью Киселеву

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского президента Джо Байдена не медлить и согласиться на интервью с гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым. Об этом сообщает РИА Новости.

"Призываю президента США не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью. Уверен, что решение Байдена будет тестом на демократию для всей политической системы США", – сказал он.

Он считает, что если Байден согласится на интервью, то даст всем понять, что он – самостоятельный политик, а не марионетка, которой управляют крупные военно-промышленные корпорации США.

Ранее Киселев отправил запрос в Белый дом на интервью с Байденом. С его слов, Соединенным Штатам и России не хватает возможности слушать друг друга. Владимир Путин подал пример, согласившись на интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, уточнил он.

Карлсон прилетел в РФ 3 февраля. По информации официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, интервью с Путиным состоялось 6 февраля. Через три дня, 9 февраля, интервью было опубликовано на сайте журналиста.

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов