Россия запретила въезд ряду должностных лиц Кипра в качестве ответной меры – МИД РФ

Фото: Москва24/Лидия Широнина

РФ в качестве ответной меры на совершенную в октябре 2023 года провокацию в отношении журналиста "Российской газеты" Александра Гасюка запретила въезд ряду должностных лиц Кипра. Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства иностранных дел России.

О принятом решении РФ уведомила посла Кипра в Москве.

"Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ", – говорится в публикации.

В октябре прошлого года стало известно о задержании журналиста "Российской газеты" Александра Гасюка. На фоне этого посла Кипра в Москве вызвали в МИД РФ.

Выяснилось, что кипрские спецслужбы под предлогом лишения вида на жительство с применением грубой силы задержали Гасюка с целью выдворения из страны. От действий силовиков пострадали сотрудник посольства РФ и сам журналист, которого с травмой руки отправили в камеру.

Российская сторона потребовала немедленно освободить задержанного. Позднее стало известно, что корреспондент "Российской газеты" благополучно вернулся в РФ.