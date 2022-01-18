В Китае объяснили "устрашающее" превосходство России над США

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Россия с начала первой конфронтации на границе с Украиной в 2021 году в отношениях с Западом всегда демонстрировала уникальную "устрашающую" силу и владела инициативой, написал научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун в своей колонке для издания "Хуаньцю шибао".

По его мнению, Москва показывает военное превосходство и сдерживает Запад, несмотря на то что по численности армии общим военным расходам и количеству обычных вооружений и техники не стоит на одном уровне с 29 странами – членами НАТО. В то же время он подчеркнул, что по количеству стратегических ядерных вооружений РФ находится наравне с США, а также догоняет их по тактическому ядерному оружию.

Лун добавил, что Россия тверда в отстаивании своих позиций и не боится заплатить за это высокую цену. В качестве примера он привел присоединение Крыма, несмотря на последовавшие санкции и действия Москвы в Сирии.

Эксперт вспомнил конфликт России и Грузии в 2008 году, референдум по присоединению Крыма, помощь Венесуэле и отправку миротворцев в Казахстан, отметив непредсказуемость действий российских властей.

Он также считает, что экономическая структура РФ, в которой преобладает торговля энергоресурсами и сырьем, стала преимуществом страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает США дать ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация на границе с Украиной остается крайне напряженной.

Кроме того, Песков обратил внимание, что США до сих пор не предоставили никаких доказательств своих заявлений о якобы планах России на эскалацию вокруг Украины.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.