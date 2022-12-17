Потакание косоварам со стороны ЕС и США привело к росту напряженности в Косово – МИД РФ

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Потакание ЕС и США косоварам довело ситуацию в Косове на грань вооруженного конфликта. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Потакание косоварам, в особенности после прихода к власти в крае ультрарадикальной партии "Самоопределение", не могло не привести к нынешнему обострению на грани вооруженного конфликта", – приводит слова Пилипсона ТАСС.

Дипломат заявил, что эскалация в Косово закономерна, так как США и ЕС взращивали в регионе радикальный албанский национализм. Он считает, что Запад закрывал глаза на "ползучие этнические чистки в отношении коренного населения".

По словам Пилипсона, Приштина, чувствуя свою безнаказанность, повышает ставки, чему способствует многолетняя привычка Вашингтона и Брюсселя решать все вопросы в Косово за сербский счет.

Ситуация в регионе обострилась, когда летом текущего года власти Косова потребовали у местных жителей сменить сербские регистрационные знаки автомобилей на косовские. Сербы в ответ на это 5 ноября вышли из всех институтов власти непризнанного государства.

10 декабря после вторжения силовиков непризнанного государства произошла эскалация напряженности на севере Косова. Стихийные протесты сербского населения вылились в строительство баррикад на улицах. В регионе пропали мобильная связь и интернет.

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