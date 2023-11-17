Сальдо заявил о планах Киева устроить провокацию с "российской" ракетой в Польше

Фото: AP Photo/Alex Babenko

Режим украинского лидера Владимира Зеленского готовит провокацию с фальшивой российской ракетой, в рамках которой будет нанесен удар по Польше, предупредил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Они переделывают ракеты дальнего действия, которые им натовцы дали, специально наносят на них российскую маркировку. Чтобы ударить по Польше и обвинить Россию", – объяснил он.

В ноябре прошлого года на территории Польши уже падала ракета. Тогда в результате удара погибли два человека.

В Варшаве заявили, что в произошедшем виновата Москва, однако затем польский лидер Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью снаряд был выпущен украинской системой противовоздушной обороны. В сентябре этого года расследование подтвердило последнюю версию.



Польша пригрозила прекратить военную помощь Украине