02:12Политика
Бывшие и. о. главы АП и главы МИД Украины объявлены в розыск в России
Фото: Следственный комитет РФ
МВД России объявило в розыск бывших исполнявшего обязанности главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского и исполнявшего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу.
"Пашинский Сергей Владимирович разыскивается по статье УК", – указано в базе на сайте ведомства.
Аналогичная карточка значится в базе и на Дещицу. По какой статье ведется розыск, не указывается.
Пашинского и Дещицу обвиняют в принятии решений о проведении антитеррористической операции в Донбассе, которая привела к тому, что за два года пострадали и погибли почти 1 400 человек.
Ранее стало известно, что бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск по уголовной статье.
До этого МВД внесло в базу розыска главу грузинского национального легиона Мамуку (также известного как Ушанги) Мамулашвили, формирование которого участвует в боевых действиях на Украине.
В базу розыска МВД также попали украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк.
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