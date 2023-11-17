Бывшие и. о. главы АП и главы МИД Украины объявлены в розыск в России

Фото: Следственный комитет РФ

МВД России объявило в розыск бывших исполнявшего обязанности главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского и исполнявшего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу.

"Пашинский Сергей Владимирович разыскивается по статье УК", – указано в базе на сайте ведомства.

Аналогичная карточка значится в базе и на Дещицу. По какой статье ведется розыск, не указывается.

Пашинского и Дещицу обвиняют в принятии решений о проведении антитеррористической операции в Донбассе, которая привела к тому, что за два года пострадали и погибли почти 1 400 человек.

Ранее стало известно, что бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск по уголовной статье.

До этого МВД внесло в базу розыска главу грузинского национального легиона Мамуку (также известного как Ушанги) Мамулашвили, формирование которого участвует в боевых действиях на Украине.

В базу розыска МВД также попали украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк.