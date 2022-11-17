Представителей Украины не допустят к расследованию инцидента с ракетой в Польше – Дуда

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Украинским специалистам не дадут участвовать в расследовании инцидента с ракетой в Польше, однако им позволят ознакомиться с материалами расследования. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, комментируя сообщения о том, что представителей Украины допустили к месту падения снаряда.

"Чтобы можно было говорить об участии в следственных действиях, <...> должны быть реализованы соответствующие правила международного права, международных договоров. Это всегда деятельность в рамках так называемой правовой помощи", – цитирует его РИА Новости.

Политик отметил, что если речь идет о том, чтобы просто показать результаты расследования, то в этом проблем нет, однако для допуска к самому процессу, к документам требуются соответствующие международно-правовые основания.

15 ноября в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека.

Сначала Варшава обвинила в случившемся Россию, однако позже президент Дуда заявил о высокой вероятности того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В РФ инцидент назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.



Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

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