Госдума одобрила в I чтении налоговые поправки по уплате госпошлин

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает изменения по уплате ряда налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов. Документ был инициирован правительством РФ, пишет ТАСС.

Так, он вносит поправки в Налоговый кодекс и является частью "бюджетного пакета", который был внесен в ГД одновременно с проектом федерального бюджета на 2025–2027 годы.

Среди предлагаемых изменений:

увеличение государственной пошлины за регистрацию договора аренды недвижимости, которая для физлиц составит 4 тысячи рублей, для юрлиц – 44 тысячи рублей;



увеличение с 15 до 20% ставки по налогу на прибыль организаций по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям российских организаций.

Ранее министерство финансов РФ представило правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. Речь идет об изменениях в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправках в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Дополнительные доходы бюджета России от налоговых изменений в 2025 году составят 2,6 триллиона рублей. Согласно расчетам, 1,6 триллиона рублей поступят в бюджет от повышения налога на прибыль.