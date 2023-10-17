Лидер ХАМАС заявил, что США несут ответственность за преступления Израиля в секторе Газа

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США несут ответственность за преступления, которые совершает Израиль в секторе Газа. С таким заявлением выступил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

"Ответственность за эту бойню несет враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте. Американцы, которые дали этому врагу неограниченное прикрытие для совершения этих преступлений, несут ответственность. Это все военные преступления, это геноцид", – приводит его слова телеканал Al Jazeera.

При этом немногим ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США призывают Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций против ХАМАС.

Удар по больнице в секторе Газа был совершен вечером 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. Расследование же Израиля показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском Минздраве заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Всего с начала эскалации арабо-израильского конфликта со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.



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