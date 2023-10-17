Делегация Шольца срочно покинула самолет перед вылетом из Тель-Авива из-за сирен тревоги

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Канцлер Германии Олаф Шольц и правительственная делегация были вынуждены в срочном порядке покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Каир из-за сирен воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство DPA.

Канцлера ФРГ из-за тревоги отвезли в здание на машине, а остальным пассажирам пришлось, согласно правилам безопасности, лечь на землю прямо на летном поле. Неподалеку от аэропорта сработала израильская система ПВО "Железный купол".

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ впоследствии осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей и лишь после этого пассажирам было разрешено вернуться на борт.

Шольц прибыл в Израиль во вторник с визитом солидарности и провел переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

Всего с начала эскалации арабо-израильского конфликта со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.



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