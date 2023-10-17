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17 октября, 22:38

Политика

В Пентагоне заявили, что внимательно следят за визитом Путина в Пекин

Фото: 123RF/icholakov01

США внимательно следят за визитом Владимира Путина в Пекин на форум "Один пояс – один путь". Об этом сообщил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.

"Мы очень внимательно следим за сотрудничеством (России и Китая)", – цитирует его ТАСС.

По словам военного, США беспокоит тесное сотрудничество двух авторитарных держав и сообщения о том, что КНДР якобы поставляет оружие РФ.

О прибытии Путина в Пекин для участия в форуме стало известно 17 октября. В первый день российский лидер встретился с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, премьером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.

18 октября Путин на полях форума встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.

Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае

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